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4 февраля 2017, 17:28 | Хоккей: Хоккей с мячом | Sports.kz

Казахстан занял пятое место на чемпионате мира по бенди

Сборная Казахстана по бенди провела свой заключительный матч чемпионата мира-2017 в шведском Сандвикене против команды США, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по <span class=error>бенди</span> провела свой заключительный матч чемпионата мира-2017 в шведском <span class=error>Сандвикене</span> против команды США сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанцы забросили 10 мячей в ворота соперника и пропустили четыре. Отличились за команду Казахстана дублями: Леонид Бедарев, Артем Вшивков, Евгений Леонов и Сергей Почкунов, по одному голу забили — Олег Пивоваров и Анатолий Голубков.

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Самый возрастной игрок ЧМ по бенди Сергей Битков задумался о завершении карьеры

САНДВИКЕН, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Самый возрастной игрок чемпионата мира по хоккею с мячом Сергей Битков еще не знает, будет ли продолжать карьеру игрока, хотя на 60 себя не чувствует. Об этом полузащитник сборной Германии рассказал ТАСС.
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