Казахстан занял пятое место на чемпионате мира по бенди
Сборная Казахстана по бенди провела свой заключительный матч чемпионата мира-2017 в шведском Сандвикене против команды США, сообщает Sports.kz.
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Казахстанцы забросили 10 мячей в ворота соперника и пропустили четыре. Отличились за команду Казахстана дублями: Леонид Бедарев, Артем Вшивков, Евгений Леонов и Сергей Почкунов, по одному голу забили — Олег Пивоваров и Анатолий Голубков.
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