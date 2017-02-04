Казахстан занял пятое место на чемпионате мира по бенди

САНДВИКЕН, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Самый возрастной игрок чемпионата мира по хоккею с мячом Сергей Битков еще не знает, будет ли продолжать карьеру игрока, хотя на 60 себя не чувствует. Об этом полузащитник сборной Германии рассказал ТАСС.