Самый возрастной игрок ЧМ по бенди Сергей Битков задумался о завершении карьеры

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Немецкая команда заняла седьмое место на мировом первенстве-2017. 60-летний Битков принял участие в пяти играх, забив один мяч в матче с белорусами (12:7), который состоялся в субботу.

«Я хотел бы еще играть, но чувствую, что у тренерского состава больше нет желания меня вызывать, — сказал Битков с улыбкой. — Посмотрим, как получится. Сейчас вот устал, вроде нет мысли снова играть, а летом может все измениться. Надо бегать, тренироваться — я перед чемпионатом мира похудел на пять килограммов».

Битков родился в Краснотурьинске (Свердловская область) 29 ноября 1956 года. Выступал в высшей и в первой лигах за «Труд», «Маяк» (Краснотурьинск) — 1973, 1979, «Юность» (Омск) — 1975, 1978, «Динамо» (Алма-Ата) — 1976, 1977, «Геолог», «Уралец» (Уральск) — 1981−1991, «Горняк» (Хромтау) — 1992−1994, «Локомотив» (Оренбург) — 1995−1998. В 1977 году в составе алма-атинского «Динамо» стал чемпионом СССР.

«Конечно, вспоминаю советские годы. Хорошие были времена, — сказал Битков. — Нет, страшно при мысли о том, что выигрывал чемпионат СССР 40 лет назад, мне не становится — я на 60 себя не ощущаю. Ощущаю себя лет на 30!».

15 лет без коньков

В 1997 году Битков выступал за сборную Казахстана на чемпионате мира. В Германию он переехал в 1998 году — сразу после завершения сезона-1997/98. За немецкую сборную Битков играет с 2014 года. «Я до чемпионата мира в Иркутске (он прошел зимой 2014 года — прим. ТАСС) на коньках 15 лет считай не катался. Вставал на них раза два-три — когда на озере лед был», — поведал Битков.

«Потом решили организовать Федерацию хоккея с мячом Германии — это задумка сына Александра Епифанова (тренер сборной Германии) Евгения, — продолжил он. — Мне сказали, что есть такая идея, я ответил, что тоже хочу попробовать. Нашел Сергея Нааба, который раньше играл в Краснотурьинске, Диму Кузьмина, и мы собрались и поехали в Давос — на чемпионат Европы. Полкоманды тогда вообще не знали, что такое хоккей с мячом: три матча мы проиграли — венграм, чехам и голландцам».

На чемпионате мира 2015 года сборная Германии заняла седьмое место в группе Б (второй дивизион турнира). «Перед чемпионатом мира у нас был пятидневный сбор в Обухове, подъехал Миша Дунаев, мы сыгрались… В Иркутске в итоге выступили неплохо. Я думал, только Сомали обыграем, а мы еще и Украину победили», — рассказал Битков.

Клюшки за свой счет

Битков удовлетворен тем, как сборная Германии выступила на чемпионате мира-2017. «Наша задача была остаться в группе А. И мы ее выполнили», — заявил он.

Сборную Германии больше, чем наполовину, сформирована из выходцев из СССР и России. «Тренируются игроки два раза в неделю во Франкфурте, — поведал Битков. — Ни одной специализированной площадки для хоккея с мячом в Германии нет — дают лед два раза в неделю, и все. Клюшки мы покупаем за свой счет, ездим на турниры, проводим сборы тоже за свой счет».

«У меня в Ольденбурге льда нет, а до Франкфурта 500 километров, но до чемпионата мира несколько раз, конечно, катался. Летом же играю в хоккей на роликах. Также играл в хоккей на траве за соседний город. Образования у меня нет, бизнеса тоже, так что приходится жить на пособие, а наши молодые игроки (сборной Германии), естественно, учатся, работают», — отметил собеседник ТАСС.