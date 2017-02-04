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4 февраля 2017, 15:17 | Хоккей: Хоккей с мячом | БЕЛТА

Сборная Беларуси выбыла во второй дивизион ЧМ по хоккею с мячом

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею с мячом потеряла прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за право остаться в компании восьми лучших команд планеты подопечные Николая <span class=error>Соловьева</span> уступили команде Германии со счетом 7:12. Увеличить
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Сегодня в решающем поединке за право остаться в компании восьми лучших команд планеты подопечные Николая Соловьева уступили команде Германии со счетом 7:12. После первой половины игры белорусские хоккеисты уступали всего один мяч — 3:4, а во втором тайме соперники полностью завладели инициативой и добились победы. В следующем сезоне белорусскую команду заменит сборная Канады, выигравшая турнир во втором дивизионе.

Позже состоятся два полуфиналы матча: Швеция — Норвегия, Финляндия — Россия. Победители 5 февраля встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.

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