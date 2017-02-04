Сборная Беларуси выбыла во второй дивизион ЧМ по хоккею с мячом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в решающем поединке за право остаться в компании восьми лучших команд планеты подопечные Николая Соловьева уступили команде Германии со счетом 7:12. После первой половины игры белорусские хоккеисты уступали всего один мяч — 3:4, а во втором тайме соперники полностью завладели инициативой и добились победы. В следующем сезоне белорусскую команду заменит сборная Канады, выигравшая турнир во втором дивизионе.

Позже состоятся два полуфиналы матча: Швеция — Норвегия, Финляндия — Россия. Победители 5 февраля встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.