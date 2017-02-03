Мяус: Матч с белорусами сохранил силы ряда лидеров перед ½ финала ЧМ по бенди
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Победная встреча сборной России с командой Белоруссии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, проходящего в Швеции, позволила сберечь силы ряда ведущих игроков в преддверии решающих матчей турнира, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
Россияне в четверг разгромили белорусов со счетом 17:0 и в субботу в полуфинале встретятся с финнами. Мировое первенство проходит в Сандвикене с 29 января по 5 февраля.
«Соперник заметно уступал в классе, и поэтому матч стал хорошей игровой практикой для ряда хоккеистов, — сказал по телефону Мяус. — Например, все 90 минут отыграл Никита Иванов, много времени — Алмаз Миргазов и Евгений Иванушкин. А некоторым ведущим игрокам мы дали возможность немного отдохнуть и восстановить силы».
Собеседник агентства отметил, что в игре не участвовали Юрий Шардаков, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев, Сергей Шабуров, Алексей Чижов.
«В пятницу у нас выходной и просмотр игр соперника, — продолжил главный тренер команды. — Я жду от финнов жесткой игры. Судейская бригада будет из Швеции, поэтому можно ожидать любых нюансов. Мы должны своей игрой доказать, что сильнее, и проходить в финал».
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