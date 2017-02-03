Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28647990/
3 февраля 2017, 9:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | БЕЛТА

Сборная Беларуси не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею с мячом не сумела пробиться в полуфинал чемпионата мира в шведском Сандвикене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке белорусские хоккеисты не смогли на равных сражаться с действующим чемпионом планеты командой России. Уже в первом тайме подопечные Николая <span class=error>Соловьева</span> пропустили 6 мячей а после перерыва россияне еще 11 раз добились успеха — 17:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четвертьфинальном поединке белорусские хоккеисты не смогли на равных сражаться с действующим чемпионом планеты командой России. Уже в первом тайме подопечные Николая Соловьева пропустили 6 мячей, а после перерыва россияне еще 11 раз добились успеха — 17:0. Сегодня сборная Беларуси встретится с командой Германии в матче за 7−8-е итоговые места мирового чемпионата. Неудачника в следующем сезоне заменит Канада, выигравшая турнир в группе В.

Кроме россиян, в полуфинал ЧМ-2017 вышли три скандинавские дружины — Норвегия, Финляндия и Швеция. Таким образом, 4 февраля в полуфиналах сыграют Норвегия — Швеция, Финляндия — Россия.

Победители полуфинальных баталий 5 февраля встретятся в поединке за чемпионский титул, а неудачники разыграют бронзу.

В прошлом году на мировом первенстве в российском Ульяновске сборная Беларуси также играла в четвертьфинале, где уступила финнам (3:17). Финские хоккеисты добрались до решающего поединка за чемпионский титул, в котором уступили команде России с результатом 1:6. В игре за бронзовые медали сборная Швеции была сильнее казахстанской дружины — 4:0. Россияне являются 10-кратными чемпионами мира, у шведов на один титул больше, один раз золото завоевали финны.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
26 января

Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм

Эксклюзивное видео: угроза столкновения самолетов над Жлобином

В Минске спасатели ведут переговоры с женщиной, которая угрожает сброситься с крана