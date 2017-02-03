Сборная Беларуси не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом

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В четвертьфинальном поединке белорусские хоккеисты не смогли на равных сражаться с действующим чемпионом планеты командой России. Уже в первом тайме подопечные Николая Соловьева пропустили 6 мячей, а после перерыва россияне еще 11 раз добились успеха — 17:0. Сегодня сборная Беларуси встретится с командой Германии в матче за 7−8-е итоговые места мирового чемпионата. Неудачника в следующем сезоне заменит Канада, выигравшая турнир в группе В.

Кроме россиян, в полуфинал ЧМ-2017 вышли три скандинавские дружины — Норвегия, Финляндия и Швеция. Таким образом, 4 февраля в полуфиналах сыграют Норвегия — Швеция, Финляндия — Россия.

Победители полуфинальных баталий 5 февраля встретятся в поединке за чемпионский титул, а неудачники разыграют бронзу.

В прошлом году на мировом первенстве в российском Ульяновске сборная Беларуси также играла в четвертьфинале, где уступила финнам (3:17). Финские хоккеисты добрались до решающего поединка за чемпионский титул, в котором уступили команде России с результатом 1:6. В игре за бронзовые медали сборная Швеции была сильнее казахстанской дружины — 4:0. Россияне являются 10-кратными чемпионами мира, у шведов на один титул больше, один раз золото завоевали финны.