Соседей не пожалели

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Четвертьфиналы для фаворитов — что семечки пощелкать. Единственное исключение — матч Норвегия — Казахстан. Казахстанцы в 1995-м году вытеснили норвежцев из большой четверки, и с тех пор Норвегия обитала на обочине мирового бенди. Прорыв случился на ЧМ-2017. Норвежцы уверенно заняли первое место в подгруппе В и грохнули последнюю команду подгруппы А! Российские болельщики не знали: радоваться или нет. С одной стороны — большинство игроков сборной Казахстана выступают в российской Суперлиге, с другой — тренирует норвежцев воспитанник ульяновского хоккея Игорь Прахт. Он отметил после исторической победы: «По глазам ребят я понял, этот матч мы вырвем».

Шведы, переиграв Германию 34:6, установили новый рекорд чемпионатов мира и по забитым мячам, и, на пару с соперником, по общему числу голов. По шесть мячей забили Кристофер Эдлунд, Патрик Нильссон и Даниэль Андерссон, а Йохан Лефстедт сделал 8 голевых передач. Раньше рекордом был счет 33:5 в игре Швеция — Белоруссия на ЧМ-2014 в Иркутске.

Последний раз Россия и Белоруссия встречались на ЧМ-2013 и наши победили, как говорится, на одном коньке 28:1. Разница в классе команд всегда была гигантской. Как-то Владимир Янко, чтобы не устраивать очередной разгром, в матче соседей переодел полевым игроком… вратаря Андрея Баландина. И тот забил три гола. Были моменты, когда россияне умышленно играли ввосьмером — получилась игровая тренировка с победой 9:4.

«Мы дадим отдохнуть лидерам», — не скрывал перед игрой наставник россиян Сергей Мяус. Вне заявки остались Юрий Шардаков, Сергей Шабуров, Максим Ишкельдин, Алексей Чижов и капитан команды Алан Джусоев. Они прогуливались по огромным пустым холлам «Йоранссон Арены», беседовали с отцом одного из тренеров сборной РоссииМихаила Свешникова Олегом Григорьевичем, но о поражении от шведов говорить отказывались.

На льду, конечно, забивали только наши. Но каждый гол встречался криками «Россия! Россия!» и размахиванием российским триколором. Почти все они — наши и приехали из Архангельска, Кирова, Первоуральска….

СТАТИСТИКА

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Россия — Белоруссия — 17:0 (6:0).

Голы: Бондаренко, 8; Иванушкин, 18, 20, 57, 58, 73, 75; Миргазов, 31; 39, 64, 81; Бефус, 41, 54; Антипов, 47, 60; Иванов, 67, 77.

Норвегия — Казахстан — 5:4 (ДВ). Швеция — Германия — 34:6. Финляндия — США — 15:1.

4 февраля, суббота. Полуфиналы. Швеция — Норвегия (18.00 мск.). Россия — Финляндия (21.00 мск.).