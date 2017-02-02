Сборные Швеции и Германии установили рекорд результативности ЧМ по хоккею с мячом
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Германии со счетом 34:6 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.
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Отчетный матч стал самым результативным в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом, прежний рекорд был установлен в 2014 году, когда сборные Швеции и Белоруссии сыграли со счетом 33:5 в четвертьфинале чемпионата мира.
Ранее в полуфинал вышли норвежцы, обыгравшие в овертайме команду Казахстана (5:4), и финны, победившие команду США — 15:1.
Позже четвертьфинальную встречу проведет сборная России, которая сыграет с командой Белоруссии. Матч начнется в 21:00 мск.
Полуфинальные встречи состоятся 4 февраля. Турнир завершится 5 февраля.
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