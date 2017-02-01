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1 февраля 2017, 22:42 | Хоккей: Хоккей с мячом | Sports.kz

Казахстан проиграл третий матч на чемпионате мира по бенди

Сборная Казахстана по бенди провела очередной матч чемпионата мира-2017 в шведском Сандвикене против команды Финляндии, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по <span class=error>бенди</span> провела очередной матч чемпионата мира-2017 в шведском <span class=error>Сандвикене</span> против команды Финляндии сообщает Sports.kz. Увеличить
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Команда Казахстана уступила команде Финляндии со счетом 3:5, ведя по мячам в первой половине матча 2:1. Голами в ворота финнов отличились: Анатолий Голубков, капитан сборной Рауан Исалиев и Артем Вшивков.

Казахстанские хоккеисты завершили групповой этап на последнем месте.

2 февраля в игре четвертьфинала Казахстан сыграет с Норвегией.

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Сборная Финляндии победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Казахстана со счетом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
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