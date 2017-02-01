Казахстан проиграл третий матч на чемпионате мира по бенди
Сборная Казахстана по бенди провела очередной матч чемпионата мира-2017 в шведском Сандвикене против команды Финляндии, сообщает Sports.kz.
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Команда Казахстана уступила команде Финляндии со счетом 3:5, ведя по мячам в первой половине матча 2:1. Голами в ворота финнов отличились: Анатолий Голубков, капитан сборной Рауан Исалиев и Артем Вшивков.
Казахстанские хоккеисты завершили групповой этап на последнем месте.
2 февраля в игре четвертьфинала Казахстан сыграет с Норвегией.
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