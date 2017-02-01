Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28631280/
1 февраля 2017, 20:30 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Сборная Финляндии победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии одержала победу над командой Казахстана со счетом 5:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

После трех матчей финны заняли третье место в группе, набрав два очка. Первое и второе место делят сборные России и Швеции, которые позднее в среду в очном поединке разыграют первое место.

В других матчах игрового дня в группе В сборная Норвегии разгромила команду Германии со счетом 17:3 и заняла первое место, сборная США нанесла разгромное поражение команде Белоруссии — 15:4 и расположилась на второй позиции.

Турнир завершится 5 февраля.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
1 февраля

Мария Шарапова: всегда чувствую, что я русская

Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"

Форвард "Металлурга" Мозякин установил рекорд по числу очков в одном сезоне чемпионата КХЛ