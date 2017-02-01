Сборная Финляндии победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

После трех матчей финны заняли третье место в группе, набрав два очка. Первое и второе место делят сборные России и Швеции, которые позднее в среду в очном поединке разыграют первое место.

В других матчах игрового дня в группе В сборная Норвегии разгромила команду Германии со счетом 17:3 и заняла первое место, сборная США нанесла разгромное поражение команде Белоруссии — 15:4 и расположилась на второй позиции.

Турнир завершится 5 февраля.