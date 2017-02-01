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1 февраля 2017, 19:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | БЕЛТА

Сборная Беларуси проиграла американцам на чемпионате мира по хоккею с мячом

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею с мячом поражением завершила первый этап чемпионата мира в шведском Сандвикене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Николая <span class=error>Соловьева</span> крупно проиграли команде США — 5:14. Увеличить
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Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Николая Соловьева крупно проиграли команде США — 5:14. В составе проигравших голевой дубль оформил Сергей Юсупов, по разу ворота американцев поразили Георгий Кудрин, Вячеслав Братченко и Юрий Зенков. В другом сегодняшнем поединке этого квартета норвежцы обыграли соперников из Германии со счетом 17:3. Первое место заняла команда Норвегии, одержавшая три виктории, вторыми финишировали американцы, третье место у команды Беларуси, четвертое у Германии.

В группе А сегодня состоятся две встречи: Финляндия — Казахстан, Швеция — Россия. После двух туров здесь лидируют шведы и россияне, одержавшие по две победы.

После окончания группового этапа 2 февраля состоятся четвертьфинальные матчи, полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок за золото и игра за бронзу состоятся 5 февраля.

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