Сборная Беларуси проиграла американцам на чемпионате мира по хоккею с мячом
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею с мячом поражением завершила первый этап чемпионата мира в шведском Сандвикене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Николая Соловьева крупно проиграли команде США — 5:14. В составе проигравших голевой дубль оформил Сергей Юсупов, по разу ворота американцев поразили Георгий Кудрин, Вячеслав Братченко и Юрий Зенков. В другом сегодняшнем поединке этого квартета норвежцы обыграли соперников из Германии со счетом 17:3. Первое место заняла команда Норвегии, одержавшая три виктории, вторыми финишировали американцы, третье место у команды Беларуси, четвертое у Германии.
В группе А сегодня состоятся две встречи: Финляндия — Казахстан, Швеция — Россия. После двух туров здесь лидируют шведы и россияне, одержавшие по две победы.
После окончания группового этапа 2 февраля состоятся четвертьфинальные матчи, полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок за золото и игра за бронзу состоятся 5 февраля.
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