Сборная Беларуси проиграла американцам на чемпионате мира по хоккею с мячом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Николая Соловьева крупно проиграли команде США — 5:14. В составе проигравших голевой дубль оформил Сергей Юсупов, по разу ворота американцев поразили Георгий Кудрин, Вячеслав Братченко и Юрий Зенков. В другом сегодняшнем поединке этого квартета норвежцы обыграли соперников из Германии со счетом 17:3. Первое место заняла команда Норвегии, одержавшая три виктории, вторыми финишировали американцы, третье место у команды Беларуси, четвертое у Германии.

В группе А сегодня состоятся две встречи: Финляндия — Казахстан, Швеция — Россия. После двух туров здесь лидируют шведы и россияне, одержавшие по две победы.

После окончания группового этапа 2 февраля состоятся четвертьфинальные матчи, полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок за золото и игра за бронзу состоятся 5 февраля.