Сборная США разгромила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по бенди
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Сборная США одержала уверенную победу над командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.
Встреча заключительного третьего тура второй группы, прошедшая в среду, завершилась со счетом 14:5 в пользу команды США. В составе победителей пять голов забил Кевин Браун,
Американцы с двумя победами и одним поражением заняли второе место в группе и в
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