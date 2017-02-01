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1 февраля 2017, 18:04 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Сборная США разгромила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по бенди

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Сборная США одержала уверенную победу над командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.

Встреча заключительного третьего тура второй группы, прошедшая в среду, завершилась со счетом 14:5 в пользу команды США. В составе победителей пять голов забил Кевин Браун, хет-трик сделал Майк Кармэн.

Американцы с двумя победами и одним поражением заняли второе место в группе и в плей-офф турнира встретятся с командой Финляндии или Казахстана. Белорусы (одна ничья, два поражения) стали третьими и в четвертьфинале сыграют с россиянами или шведами.
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