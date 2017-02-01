Сборная США разгромила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по бенди

Встреча заключительного третьего тура второй группы, прошедшая в среду, завершилась со счетом 14:5 в пользу команды США. В составе победителей пять голов забил Кевин Браун, хет-трик сделал Майк Кармэн.

Американцы с двумя победами и одним поражением заняли второе место в группе и в плей-офф турнира встретятся с командой Финляндии или Казахстана. Белорусы (одна ничья, два поражения) стали третьими и в четвертьфинале сыграют с россиянами или шведами.