Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28621750/
1 февраля 2017, 10:01 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«Енисей» обратился в ФХМР с просьбой вернуть Ломанова на пост главного тренера клуба

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) получила от «Енисея» официальное письмо с просьбой вернуть дисквалифицированного Сергея Ломанова на пост главного тренера красноярского клуба. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Борис Скрынник.

Специалист был дисквалифицирован на два года и шесть месяцев за многократные грубые и циничные нарушения регламента соревнований. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее ФХМР дисквалифицировала 59-летнего Ломанова на два года и шесть месяцев за многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований. Исполком ФХМР принял такое решение, заслушав доклады председателей контрольно-дисциплинарного и судейского комитетов организации.

«Есть официальные письма, просьба от губернатора, гарантии, требования к выполнению, — сказал Скрынник. — Исполком будет решать, но сейчас еще идет чемпионат мира, поэтому — когда он будет, тогда будет».

Ломанов в качестве игрока стал пятикратным чемпионом мира (1977, 1979, 1985, 1989, 1991), пятикратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1980, 1983, 1986, 1987, 1988), трехкратным обладателем Кубка мира (1982, 1984, 1992) и десятикратным чемпионом СССР в составе «Енисея» (1980−1989). В качестве тренера Ломанов приводил сборную России к победе на чемпионате мира 2007 года, а «Енисей» — к чемпионству в национальном первенстве и победе в Кубке европейских чемпионов в 2001 году. В 1998 году Ломанов был удостоен медали «За заслуги перед Отечеством II степени».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Павел Франц возглавил родной клуб

Шестикратный чемпион мира, легендарный защитник, а ныне тренер национальной сборной России Павел Франц возглавил сыктывкарский «Строитель».
Еще 1 новость  Все новости
1 февраля

Мутко: биатлонист Логинов уже понес наказание за допинг, обвинять его больше не в чем

От китайской щедрости до сдержанности грандов: итоги зимнего трансферного окна в футболе

ОКР: МОК не может наказать не вернувших медали атлетов, но может не допустить их до Игр