Определена дата проведения ЧМ по бенди в Хабаровске

Игры пройдут в Арене «Ерофей».

— Сегодня мы уже собрали инициативную креативную группу, в число которой вошли, в том числе, организаторы Чемпионата мира по бенди 2015 года. Скажу сразу, нам придется изрядно потрудиться, чтобы зрители почувствовали контраст: состязания, которые проходили в Хабаровске в прошлый раз были признаны лучшими в плане организации их проведения, — цитируются в сообщении слова министра физической культуры и спорта края Николай Чупров.

Регион примет Чемпионат мира по бенди уже в третий раз. Субъект был выбран по итогам конкурсного отбора на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ. Власти края полагают, что эти соревнования помогут повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.

Группа «Б» будет играть в Харбине.