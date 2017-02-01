Определена дата проведения ЧМ по бенди в Хабаровске
Чемпионат мира по хоккею с мячом группы «А» состоится в Хабаровске с 29 января по 4 февраля 2018 года, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Игры пройдут в Арене «Ерофей».
— Сегодня мы уже собрали инициативную креативную группу, в число которой вошли, в том числе, организаторы Чемпионата мира по бенди 2015 года. Скажу сразу, нам придется изрядно потрудиться, чтобы зрители почувствовали контраст: состязания, которые проходили в Хабаровске в прошлый раз были признаны лучшими в плане организации их проведения, — цитируются в сообщении слова министра физической культуры и спорта края Николай Чупров.
Регион примет Чемпионат мира по бенди уже в третий раз. Субъект был выбран по итогам конкурсного отбора на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в РФ. Власти края полагают, что эти соревнования помогут повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.
Группа «Б» будет играть в Харбине.
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