Рекорды в жертву золоту

В шведском Сандвикене — неделя большого хоккея, который, увы, не слишком интересен местной публике. Во время дневных матчей на трибунах шикарной «Йоранссон Арены», уступающей разве только хабаровскому «Ерофею», считаное количество зрителей, а матч-открытие Швеция — Финляндия собрал всего полторы тысячи болельщиков. «Я удивлен посещаемостью, — признался после матча форвард хозяев Эрик Петтерссон. — Я даже не знаю, с чем это связано. Просто надеюсь, что с каждой игрой болельщиков будет все больше». «Я разочарован тем, что трибуны пусты. Все надеялись, что посещаемость будет высокой, но вышло даже хуже, чем в матчах шведской элитсерии. Нет чувства, что это чемпионат мира, ни намека на присущую ему атмосферу», — вторил капитан сборной России и одноклубник Петтерссона Алан Джусоев. Что и говорить, зияющие дыры на трибунах — настоящая боль и горечь шведского городка, но к уик-энду, апогею чемпионата, шведы вспомнят про хоккей с мячом, и ситуация, хочется верить, изменится.

В ПОГОНЕ ЗА ОБУХОВЫМ

Дебютный матч сборной России против географических соседей по официальному протоколу собрал 318 зрителей — и это несмотря на то, что цены за билет стартуют всего от 5 евро, и то, что хоккей в Сандвикене можно смотреть, не отвлекаясь от ужина в ресторане, расположенном аккурат над воротами на одной из команд. Как шутил после игры главный тренер нашей команды Сергей Мяус, болельщиков из Архангельска на трибунах оказалось больше, чем шведов. Здесь же — семейная пара в свитерах «Уральского трубника». Вот она, хоккейная любовь!

Россияне сразу задали сборной Казахстана такой темп, что у подопечных Алексея Никишова голова пошла кругом. Времени на сыгранность у соперника, в составе которого сразу девять дебютантов чемпионатов мира, практически не было, и игра «с листа» обернулась в итоге полным разгромом. Вернувшийся в сборную после двухлетнего перерыва Артем Бондаренко выстрелили дублем уже к 5-й минуте, а уверенный в своих силах на последнем рубеже Денис Рысев поймал такой кураж, что отразил пенальти от Сергея Почкунова.

5:0 в первом 45-минутном «акте» и еще четыре мяча действующих чемпионов мира во втором, два из которых приблизили лидера сборной России Евгения Иванушкина к рекорду. Перед нынешним турниром семикратный чемпион мира на 13 голов отставал от Сергея Обухова, наколотившего на мировых форумах 154 мяча, и вершина откровенно не выглядела непокоренной уже в Сандвикене. Впрочем, россияне приехали сюда не за этим. «Если мы защитим титул, это будет дороже всех рекордов, — акцентировал внимание на главной цели 88-й номер. — За ними я гонялся в молодости, а сейчас превыше всего — победа сборной, и этот результат я ставлю во главу угла».

Финнам Иванушкин тоже забил, но в споре обладателей титула и вице-чемпионов мира все было не так однозначно, как в финале ЧМ-2016. Первый гол россиян состоялся лишь на 25-й минуте, хотя все в итоге закончилось приемлемой «викторией» — 6:2. Но групповой этап сильнейшего квартета — сплошные потемки. Шведы смяли своих соперников в первом тайме и, сделав необходимый задел, были откровенно инертны после перерыва. Финны, верные своей тактике и игровым принципам, по традиции «точат копья» к полуфиналу. Выйдут из тени фавориты объективно только в плей-офф, а значит, сегодняшнее классико современного хоккея с мячом Россия — Швеция — «десерт» предварительного этапа, но без «вишенки», которая должна созреть к воскресенью.

ПРИМЕТЫ В СТОРОНУ

Интересно, что сборную Швеции россияне не обыгрывали на групповом этапе с 2012 года, когда взяли вверх на легендарном алма-атинском «Медео» (6:2). Вот только в финале подъехавший к плей-офф Даниэль Моссберг при счете 4:2 перевернул все с ног на голову и в итоге оставил команду Свешникова без золота. Последний, к слову, раз на данный момент. И эта примета, как и победный старт на чемпионатах мира в матчах против Казахстана, для россиян — чемпионская. Вот только кто вспомнит о приметах в финале?

Сегодняшний матч со шведами выявит только номинального победителя предварительного этапа, который в четвертьфинале проэкзаменует дебютанта группы «А» — сборную Германии, оставляющую приятное в меру своих возможностей впечатление на шведском льду. Подопечные Александра Епифанова пытались угнаться за сборной США (4:9), а затем едва не обыграли белорусов, выступающих на чемпионатах мира с 2001 года. Битва Германии и Белоруссии стала пока самой «кипящей» на чемпионате: три красные карточки, 9,5 добавленной минуты и совсем не мирные 7:7. То ли еще будет!