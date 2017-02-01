Рекорды в жертву золоту
Российская команда стартовала на чемпионате мира в Швеции с разгрома сборной Казахстана (9:2) и непростой победы над Финляндией (6:2) и ждет встречи с хозяевами.
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В шведском Сандвикене — неделя большого хоккея, который, увы, не слишком интересен местной публике. Во время дневных матчей на трибунах шикарной «Йоранссон Арены», уступающей разве только хабаровскому «Ерофею», считаное количество зрителей, а
В ПОГОНЕ ЗА ОБУХОВЫМ
Дебютный матч сборной России против географических соседей по официальному протоколу собрал 318 зрителей — и это несмотря на то, что цены за билет стартуют всего от 5 евро, и то, что хоккей в Сандвикене можно смотреть, не отвлекаясь от ужина в ресторане, расположенном аккурат над воротами на одной из команд. Как шутил после игры главный тренер нашей команды Сергей Мяус, болельщиков из Архангельска на трибунах оказалось больше, чем шведов. Здесь же — семейная пара в свитерах «Уральского трубника». Вот она, хоккейная любовь!
Россияне сразу задали сборной Казахстана такой темп, что у подопечных Алексея Никишова голова пошла кругом. Времени на сыгранность у соперника, в составе которого сразу девять дебютантов чемпионатов мира, практически не было, и игра «с листа» обернулась в итоге полным разгромом. Вернувшийся в сборную после двухлетнего перерыва Артем Бондаренко выстрелили дублем уже к 5-й минуте, а уверенный в своих силах на последнем рубеже Денис Рысев поймал такой кураж, что отразил пенальти от Сергея Почкунова.
5:0 в первом 45-минутном «акте» и еще четыре мяча действующих чемпионов мира во втором, два из которых приблизили лидера сборной России Евгения Иванушкина к рекорду. Перед нынешним турниром семикратный чемпион мира на 13 голов отставал от Сергея Обухова, наколотившего на мировых форумах 154 мяча, и вершина откровенно не выглядела непокоренной уже в Сандвикене. Впрочем, россияне приехали сюда не за этим. «Если мы защитим титул, это будет дороже всех рекордов, — акцентировал внимание на главной цели 88-й номер. — За ними я гонялся в молодости, а сейчас превыше всего — победа сборной, и этот результат я ставлю во главу угла».
Финнам Иванушкин тоже забил, но в споре обладателей титула и
ПРИМЕТЫ В СТОРОНУ
Интересно, что сборную Швеции россияне не обыгрывали на групповом этапе с 2012 года, когда взяли вверх на легендарном
Сегодняшний матч со шведами выявит только номинального победителя предварительного этапа, который в четвертьфинале проэкзаменует дебютанта группы «А» — сборную Германии, оставляющую приятное в меру своих возможностей впечатление на шведском льду. Подопечные Александра Епифанова пытались угнаться за сборной США (4:9), а затем едва не обыграли белорусов, выступающих на чемпионатах мира с 2001 года. Битва Германии и Белоруссии стала пока самой «кипящей» на чемпионате: три красные карточки, 9,5 добавленной минуты и совсем не мирные 7:7. То ли еще будет!
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