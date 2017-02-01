Сборная Швеции победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом

После двух матчей шведы делят первое место с россиянами, обе команды одержали две победы в двух матчах. Cборные Финляндии и Казахстана располагаются на третьем и четвертом местах соответственно, не набрав ни одного очка.

1 февраля шведы и россияне проведут очную встречу.

Турнир завершится 5 февраля.