Сборная Швеции победила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала победу над командой Казахстана со счетом 8:4 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикине.
После двух матчей шведы делят первое место с россиянами, обе команды одержали две победы в двух матчах. Cборные Финляндии и Казахстана располагаются на третьем и четвертом местах соответственно, не набрав ни одного очка.
1 февраля шведы и россияне проведут очную встречу.
Турнир завершится 5 февраля.
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