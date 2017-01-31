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31 января 2017, 20:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Сборная России победила команду Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сборная России в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею с мячом победила команду Финляндии со счетом 6:2. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

В составе россиян голы забили Алан Джусоев (25-я минута), Евгений Иванушкин (28), Юрий Шардаков (46, 77), Алмаз Миргазов (50) и Максим Ишкельдин (89).

В группе с командой России также выступают команды Финляндии и Швеции. Следующий матч россияне проведут 1 февраля против хозяев соревнований — шведов.

Турнир завершится 5 февраля.
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