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31 января 2017, 17:13 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Сборная Норвегии обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ по хоккею с мячом

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Сборная Норвегии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.

Встреча второго тура группы 2, прошедшая во вторник в Сандвикене, завершилась победой команды Норвегии со счетом 8:3.

Норвежцы одержали две победы в двух первых играх и в следующем матче сыграют 1 февраля с командой Германии. Американцы в этот же день встретятся со сборной Белоруссии.
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