Сборная Норвегии обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ по хоккею с мячом
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Сборная Норвегии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.
Встреча второго тура группы 2, прошедшая во вторник в Сандвикене, завершилась победой команды Норвегии со счетом 8:3.
Норвежцы одержали две победы в двух первых играх и в следующем матче сыграют 1 февраля с командой Германии. Американцы в этот же день встретятся со сборной Белоруссии.
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