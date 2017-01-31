Сборная Норвегии обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ по хоккею с мячом

Встреча второго тура группы 2, прошедшая во вторник в Сандвикене, завершилась победой команды Норвегии со счетом 8:3.

Норвежцы одержали две победы в двух первых играх и в следующем матче сыграют 1 февраля с командой Германии. Американцы в этот же день встретятся со сборной Белоруссии.