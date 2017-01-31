Сборная Беларуси победила команду Германии на ЧМ по хоккею с мячом

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Сегодня во втором матче соревнований предварительной группы В белорусская команда встречалась с хоккеистами Германии и сыграла вничью — 7:7. Поединок выдался богатым на голы. На 6-й минуте капитан сборной Беларуси Константин Савченко открыл счет. Затем соперники вышли вперед 2:1, но к перерыву белорусские хоккеисты вновь лидировали 5:2 после голевого дубля Матвея Азаренко и точных ударов Дмитрия Артеменко и Евгения Свиридова. В самом начале второй половины встречи немецкие хоккеисты сократили разрыв — 5:3, а потом еще трижды поразили ворота Андрея Маслова и вышли вперед — 6:5. Подопечные Николая Соловьева не опустили руки и в самой концовке игры Дмитрий Артеменко и Сергей Юсупов сделали счет 7:6. Однако победить в основное время не удалось — за несколько секунд до финального свистка счет вновь стал равным — 7:7. В серии послематчевых удача была на стороне белорусской сборной — 4:3.

В стартовом поединке белорусская дружина крупно проиграла команде Норвегии — 1:10, а сборная Германии уступила соперникам из США со счетом 4:9. В заключительный игровой день первого этапа соревнований 1 февраля сборная Беларуси сыграет с американцами, а команда Германии встретится с норвежцами.

В группе А обладатели бронзы ЧМ-2016 хоккеисты Швеции в первом поединке уверенно переиграли серебряных призеров прошлого мирового первенства финнов — 8:2. Действующие чемпионы мира россияне не оставили шансов команде Казахстана — 9:2.

После окончания группового этапа 2 февраля состоятся четвертьфинальные матчи, полуфиналы пройдут 4 февраля, финальный поединок за золото и игра за бронзу состоятся 5 февраля.