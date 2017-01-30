Сборная США победила команду Германии в матче чемпионата мира
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Сборная США обыграла команду Германии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене.
Встреча группы B, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 9:4 в пользу американцев.
В следующем матче во вторник сборная США сыграет с командой Норвегии, а сборная Германии встретится с командой Белоруссии.
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