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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28596318/
30 января 2017, 11:18 | Хоккей: Хоккей с мячом | «Газета.Ру»

Сборная России победила на юниорском чемпионате мира по хоккею с мячом

Юниорская сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в дополнительное время победила команду Швеции со счетом 1:0.

<span class=error>Юниорская</span> сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в дополнительное время победила команду Швеции со счетом 1:0. Увеличить
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Автором единственного гола матча стал Артем Гареев.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия.
Финал. Два тайма по 30 минут.

Россия — Швеция — 1:0 (0:0)
Гол: Гареев, 66 (1:0).

В матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Норвегии со счетом 3:0.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия.
Матч за третье место. Два тайма по 30 минут.

Финляндия — Норвегия — 3:0 (2:0)
Голы: Хепола, 9 (1:0); Тату, 18 (2:0); Тату, 59 (3:0).
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