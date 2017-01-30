Сборная России победила на юниорском чемпионате мира по хоккею с мячом
Юниорская сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в дополнительное время победила команду Швеции со счетом 1:0.
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Автором единственного гола матча стал Артем Гареев.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия.
Финал. Два тайма по 30 минут.
Россия — Швеция — 1:0 (0:0)
Гол: Гареев, 66 (1:0).
В матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Норвегии со счетом 3:0.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия.
Матч за третье место. Два тайма по 30 минут.
Финляндия — Норвегия — 3:0 (2:0)
Голы: Хепола, 9 (1:0); Тату, 18 (2:0); Тату, 59 (3:0).
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