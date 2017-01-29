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29 января 2017, 21:17 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Сборная Швеции разгромила команду Финляндии в матче чемпионата мира

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Швеции разгромила команду Финляндии со счетом 8:2 в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

В группе А также выступают сборные России и Казахстана, которые проведут очный матч в понедельник. В другой группе играют команды Белоруссии, Норвегии, США и Германии.

Турнир завершится 5 февраля.
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Новости Хоккея с мячом

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