Михаил Свешников: Швеция давно не выигрывала чемпионат мира

Турнир пройдет в шведском Сандвикене. Россияне выигрывали чемпионат мира четыре последних года подряд.

— Шведы давно не выигрывали чемпионат мира и небезосновательно считают, что у них хорошая команда, — цитирует официальный сайт ФХМР Свешникова. — Это факт, который отрицать невозможно. Но и у нас, мягко говоря, не самый плохой коллектив. Я отлично знаю силу и возможности этой сборной России — у нас очень серьезная команда. А дальше — посмотрим.

— Удивил ли вас выбор тренерского штаба скандинавов на домашний чемпионат мира?

— Честно говоря, удивил вызов отдельных игроков. Патрик Нильссон вернулся в сборную после перерыва, хотя я не считаю, что он сильнее того же Дэвида Карлссона, который забивает по хет-трику практически в каждом матче. Но это их кухня, в которую не хочется лезть.

— Вместе с тем очевидно, что Свенне Ольссон собрал самый опытный и возрастной за последние годы состав…

— Безусловно. Как говорят шведы, чемпионат мира проходит каждый год, и делать ставки на то, что обновленная команда когда-то выстрелит, они не хотят. Им нужен результат здесь и сейчас.

— Можно ли сказать, что шведы — хозяева, но не фавориты?

— С тем, что они хозяева, трудно поспорить (улыбается). А кто фаворит — увидим на льду.