Сборная России разгромила Норвегию в полуфинале ЧМ U19 по бенди
Сборная России среди игроков не старше 19 лет в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре разгромила команду Норвегии со счётом 10:0.
Встречи соревнований проходят в формате из двух таймов по 30 минут.
За титул россияне поспорят с победителями противостояния между сборными Финляндии и Швеции. Финал и матч за третье место состоятся также в воскресенье, 29 января.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия
Полуфинал. Два тайма по 30 минут
Россия — Норвегия — 10:0 (7:0).
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