Сборная России разгромила Норвегию в полуфинале ЧМ U19 по бенди

Встречи соревнований проходят в формате из двух таймов по 30 минут.



За титул россияне поспорят с победителями противостояния между сборными Финляндии и Швеции. Финал и матч за третье место состоятся также в воскресенье, 29 января.



Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия

Полуфинал. Два тайма по 30 минут



Россия — Норвегия — 10:0 (7:0).