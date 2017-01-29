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29 января 2017, 11:37 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Сборная России разгромила Норвегию в полуфинале ЧМ U19 по бенди

Сборная России среди игроков не старше 19 лет в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре разгромила команду Норвегии со счётом 10:0.

Встречи соревнований проходят в формате из двух таймов по 30 минут.

За титул россияне поспорят с победителями противостояния между сборными Финляндии и Швеции. Финал и матч за третье место состоятся также в воскресенье, 29 января.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира U19. Сыктывкар, Россия
Полуфинал. Два тайма по 30 минут

Россия — Норвегия — 10:0 (7:0).
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