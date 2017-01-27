Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28579571/
27 января 2017, 20:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Россия обыграла Швецию на юниорском чемпионате мира, уступая 0:2 и 1:3

Сборная России одержала волевую победу над Швецией на юниорском чемпионате мира для игроков не старше 19 лет.

Россияне по ходу поединка уступали 0:2 и 1:3, но затем забили 5 голов подряд. В первом матче турнира Россия всухую победила Норвегию (4:0) и занимает в группе первое место.

Сыктывкар.

Юниорский чемпионат мира.

Игроки до 19 лет.

Групповой турнир.

РОССИЯ — Швеция — 6:3 (3:3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Смолов всех шокировал своим заявлением

К чему привёл скандальный поступок Тарасова в Турции. Теперь мы знаем правду

В "Зенит" пришел трансферный запрос на Дзюбу