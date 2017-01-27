Россия обыграла Швецию на юниорском чемпионате мира, уступая 0:2 и 1:3
Сборная России одержала волевую победу над Швецией на юниорском чемпионате мира для игроков не старше 19 лет.
Россияне по ходу поединка уступали 0:2 и 1:3, но затем забили 5 голов подряд. В первом матче турнира Россия всухую победила Норвегию (4:0) и занимает в группе первое место.
Сыктывкар.
Юниорский чемпионат мира.
Игроки до 19 лет.
Групповой турнир.
РОССИЯ — Швеция — 6:3 (3:3).
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