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27 января 2017, 19:29 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

В полуфиналах ЧМ-2017 в подгруппе Б сыграют Венгрия — Япония и Монголия — Канада

Стал известен список полуфиналистов чемпионата мира-2017 в подгруппе Б.

Венгрия встретится с Японией, а Монголия — с Канадой. Полуфиналы состоятся сегодня вечером. Напомним, что победитель финала в следующем году сыграет в подгруппе A.

Сандвикен (Швеция).

Чемпионат мира.

Подгруппа Б.

¼ финала.

Монголия — Голландия — 6:2 (4:0).

Венгрия — Чехия — 10:1 (3:1).

Япония — Эстония — 5:0 (2:0).

Украина — Канада — 2:7 (0:3).
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