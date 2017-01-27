В полуфиналах ЧМ-2017 в подгруппе Б сыграют Венгрия — Япония и Монголия — Канада
Стал известен список полуфиналистов чемпионата мира-2017 в подгруппе Б.
Венгрия встретится с Японией, а Монголия — с Канадой. Полуфиналы состоятся сегодня вечером. Напомним, что победитель финала в следующем году сыграет в подгруппе A.
Сандвикен (Швеция).
Чемпионат мира.
Подгруппа Б.
¼ финала.
Монголия — Голландия — 6:2 (4:0).
Венгрия — Чехия — 10:1 (3:1).
Япония — Эстония — 5:0 (2:0).
Украина — Канада — 2:7 (0:3).
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