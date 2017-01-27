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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28572620/
27 января 2017, 12:00 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Сборная России победила норвежцев на старте юниорского ЧМ по хоккею с мячом

В Сыктывкаре стартовал юниорский чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России среди игроков не старше 19 лет в своём первом матче на турнире обыграла команду Норвегии со счётом 4:0.

В Сыктывкаре стартовал <span class=error>юниорский</span> чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России среди игроков не старше 19 лет в своём первом матче на турнире обыграла команду Норвегии со счётом 4:0. Увеличить
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Хоккей с мячом. Юниорский чемпионат мира. Сыктывкар
Россия — Норвегия — 4:0 (2:0).
Голы: Торгонский, 7 (1:0); Гареев, 28 (2:0); Торгонский, 42 (3:0); Агафонов, 56 (4:0).

27 января юниорская сборная России проведёт ещё один матч — со шведами. Норвежцы в своём втором матче сразятся с финнами. Соревнования завершатся 29 января.
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