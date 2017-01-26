Игры сборной России на ЧМ-2017 покажет «Матч ТВ»!

Все три игры группового этапа будут показаны на «Матч ТВ» в прямом эфире:

Понедельник, 30 января.

Казахстан — Россия. Начало прямой трансляции в 20:55.

Вторник, 31 января.

Россия — Финляндия. 17:55.

Среда, 1 февраля.

Россия — Швеция. 20:55.

Добавим, что эти игры можно также будет смотреть в HD формате на телеканале «Матч! HD».

В чемпионате мира группы А 8 лучших сборных разбиты на две подгруппы. В подгруппу А входят команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана. В подгруппе Б — США, Германия, Белоруссия и Норвегия. После матчей в подгруппах — стадия плей-офф.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2017.

Воскресенье, 29 января.

Швеция — Финляндия. Начало матча в 16:00.

Понедельник, 30 января.

США — Германия. 15:00

Белоруссия — Норвегия. 18:00

Казахстан — Россия. 21:00.

Вторник, 31 января.

Германия — Белоруссия. 12:00

Норвегия — США. 15:00

Россия — Финляндия. 18:00

Швеция — Казахстан. 21:00.

Среда, 1 февраля.

Германия — Норвегия. 12:00

Белоруссия — США. 15:00

Казахстан — Финляндия. 18:00

Россия — Швеция. 21:00.

Четверг, 2 февраля. ¼ финала.

Матчи этой стадии будут начинаться в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Победитель подгруппы А сыграет с командой, занявшей 4-е место в подгруппе Б. А2 — Б3, А3 — Б2, А4 — Б1.

Суббота, 4 февраля. ½ финала.

Начало полуфинальных матчей в 18:00 и 21:00. В 18:00 встретятся команды, победившие в матчах ¼ финала, которые начинались в 15:00 и 18:00. В 21:00 встретятся команды, победившие в матчах ¼ финала, которые начинались в 12:00 и 21:00.

В этот день также состоятся стыковые матчи за 5-е и 7-е места, в которых встретятся команды, проигравшие в четвертьфиналах.

Воскресенье, 5 февраля.

Матч за 3-е место. 15:00

Финал. 18:00*

* — время матчей московское.