Игры сборной России на ЧМ-2017 покажет «Матч ТВ»!
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в шведском городе Сандвикен с 29 января по 5 февраля.
Все три игры группового этапа будут показаны на «Матч ТВ» в прямом эфире:
Понедельник, 30 января.
Казахстан — Россия. Начало прямой трансляции в 20:55.
Вторник, 31 января.
Россия — Финляндия. 17:55.
Среда, 1 февраля.
Россия — Швеция. 20:55.
Добавим, что эти игры можно также будет смотреть в HD формате на телеканале «Матч! HD».
В чемпионате мира группы А 8 лучших сборных разбиты на две подгруппы. В подгруппу А входят команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана. В подгруппе Б — США, Германия, Белоруссия и Норвегия. После матчей в подгруппах — стадия
КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2017.
Воскресенье, 29 января.
Швеция — Финляндия. Начало матча в 16:00.
Понедельник, 30 января.
США — Германия. 15:00
Белоруссия — Норвегия. 18:00
Казахстан — Россия. 21:00.
Вторник, 31 января.
Германия — Белоруссия. 12:00
Норвегия — США. 15:00
Россия — Финляндия. 18:00
Швеция — Казахстан. 21:00.
Среда, 1 февраля.
Германия — Норвегия. 12:00
Белоруссия — США. 15:00
Казахстан — Финляндия. 18:00
Россия — Швеция. 21:00.
Четверг, 2 февраля. ¼ финала.
Матчи этой стадии будут начинаться в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Победитель подгруппы А сыграет с командой, занявшей 4-е место в подгруппе Б. А2 — Б3, А3 — Б2, А4 — Б1.
Суббота, 4 февраля. ½ финала.
Начало полуфинальных матчей в 18:00 и 21:00. В 18:00 встретятся команды, победившие в матчах ¼ финала, которые начинались в 15:00 и 18:00. В 21:00 встретятся команды, победившие в матчах ¼ финала, которые начинались в 12:00 и 21:00.
В этот день также состоятся стыковые матчи за 5-е и 7-е места, в которых встретятся команды, проигравшие в четвертьфиналах.
Воскресенье, 5 февраля.
Матч за 3-е место. 15:00
Финал. 18:00*
* — время матчей московское.
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