Сборная Украины по хоккею с мячом проиграла третий матч чемпионата мира

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В Тролльхеттане (Швеция) на арене «Слеттбергсхаллен» завершился матч 3-го тура чемпионата мира по хоккею с мячом, в котором сборная Украины уступила команде Японии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:6.

Украинцы держались на равных с соперником до 37-й минуты. А в середине первого тайма, на 20-й минуте, сумели сравнять счет, после того как японцы забили первый гол за три минуты до этого. Точным ударом в нашей команде отличился Дмитрий Цымбал, которому ассистировал Роман Левченко. Впрочем, в концовке первого тайма, на 38-й минуте, японцы все-таки вышли вперед.

После перерыва соперник забил третий гол (на 51-й минуте), на что спустя две с половиной минуты точным ударом ответил Александр Бадамшин. А после этого забивали только соперники, отличившиеся еще трижды.

Ранее украинцы проиграли командам Монголии и Венгрии. Таким образом, сборная Украины проиграла все три матча группового этапа, но, все равно, обеспечила себе путевку в плей-офф — ¼ финала.

В эту стадию соревнований выходят все четыре команды из Подгруппы А, где и выступает сборная Украины, и четыре сильнейшие из шести команд Подгруппы В.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017 — 37-е первенство мира, проходит в шведских Сандвикене и Тролльхеттане с 24 января по 5 февраля.