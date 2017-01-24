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24 января 2017, 13:11 | Хоккей: Хоккей с мячом | Советский спорт

Суперкубок встретили в Хабаровске

В Хабаровск команда вернулась в значительно усеченном составе.

Сразу восемь игроков напрямую отправились в Швецию для участия в предстоящем чемпионате мира.

Кроме того, встречавшие в аэропорту своих любимцев болельщики недосчитались и Кристоффера Фагерстрема, который получил краткосрочный отпуск на родину. Вернувшиеся спортсмены, с первых же шагов попавшие в объятия поклонников, выглядели заметно усталыми, но довольными.

По словам наставника армейцев Михаила Юрьева, недавний поединок за Суперкубок получился трудным еще и по той причине, что сразу двое игроков команды — Александр Ким и Эрик Сэфстрем — были вынуждены выйти на поле не в лучшем самочувствии. Первого тревожила травма, полученная в одном из матчей чемпионата России, а второй еще в Хабаровске получил пищевое отравление. Тем не менее, оба приняли участие в матче, и внесли посильную лепту в одержанную победу (в частности, Ким отметился забитым мячом).

Несмотря на утомительный вояж в Сыктывкар и обратно, хоккеисты будут отдыхать всего два дня. Уже в четверг наличные силы команды соберутся вместе, и продолжат подготовку к матчам чемпионата России, которые будут сыграны в феврале.
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