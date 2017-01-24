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24 января 2017, 11:11 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Скрынник: Образ Невского на форме сборной России по бенди не противоречит уставу FIB

Нанесение образа святого князя Александра Невского на игровую форму сборной России по хоккею с мячом перед выступлением на чемпионате мира в Швеции не противоречит уставу Международной федерации бенди (FIB), заявил агентству «Р-Спорт» президент FIB и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Нанесение образа святого князя Александра Невского на игровую форму сборной России по хоккею с мячом перед выступлением на чемпионате мира в Швеции не противоречит уставу Международной федерации бенди (FIB), заявил агентству «Р-Спорт» президент FIB и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

Чемпионат мира пройдет в Сандвикене в период с 29 января по 5 февраля. Сборная Россия является победителем последних четырех турниров. С нынешнего сезона на игровых свитерах команды, в которых россияне выступят и в Швеции, отображен образ князя Александра Невского, который был наречен духовным покровителем национальной команды.

«Я никогда не видел никаких ограничений на нанесение образа святого покровителя команды в уставе Международной федерации бенди, — сказал в телефонном разговоре Скрынник. — И образ Александра на форме не противоречит уставу. Это является частью формы сборной России, одной из ее составляющих, которая символизирует нашу веру и наши традиции. И очень здорово, если ребята будут ощущать силу поддержки. Ведь такие символы помогают нам жить и поступать правильно».

Первый матч мирового первенства сборная России проведет 30 января с командой Казахстана.
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