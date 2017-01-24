Сергей Мяус: Мы должны стать еще сильнее, чем были год назад в Ульяновске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ФУРОРА ИЗ ПОБЕДНОЙ СЕРИИ

— Как проведете неделю до старта чемпионата мира в Сандвикене?

— Вчера команда собралась в Москве, куда утром прилетели десять хоккеистов «СКА-Нефтяника» и «Енисея», в воскресенье участвовавших в матче за Суперкубок России в Сыктывкаре. Днем мы посетили традиционный молебен накануне турнира, который прошел в храме Святителя Николая на Трех горах. А 24 января команда в полном составе соберется в Евле, где к нам присоединятся игроки, выступающие в Швеции, и посвятит день восстановительным мероприятиям. А уже со среды без лишних эмоций начинаем специальную подготовку на льду: уделим внимание организации игры в атаке, контролю за приемом верховых мячей, реализации «стандартов».

— Грузить физически будете прилично?

— Для начала нужно определить состояние хоккеистов и понять, где необходимо восстановиться, а где «поскоростить». Но могу сказать точно: все тренировки будут непродолжительные, но интенсивные и в максимальном темпе. Скорости должны быть приближены к игровым условиям.

— 17 января был объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который по сравнению с победным турниром в Ульяновске обновился практически на треть…

— Это нормальный рабочий процесс. В команду призваны хоккеисты, стабильно играющие в своих клубах. Мы сохранили опытную вратарскую и оборонительную линию, которая на протяжении последних лет практически незыблема и стабильна. Что касается атакующей группы, то нам нужны быстрые и креативные ребята, умеющие играть в пас, обыгрывать индивидуально и, конечно, классно бить. Этим и объясняется выбор тренерского штаба.

Хочу подчеркнуть, что обновление команды — это не всегда омоложение. Кто-то не попал в сборную, снизив требовательность к себе, кто-то проводит не самый сильный сезон и не прогрессирует в клубе, играя на средних скоростях и жалуясь на некачественный лед или длительные перелеты. В сборную России приходят игроки, которых готовят в клубах. Увы, не во всех за это несут ответственность.

— В чем сборной России предстоит обновиться?

— Во-первых, в коллективном хоккее. Нужно, чтобы каждый игрок мог прийти на помощь партнеру в сложной ситуации и играл до конца, несмотря на счет и время на табло. Во-вторых, в сборной России должен быть запредельный настрой. Команда должна настроиться на игру с первых минут, чтобы у соперника не возникало даже иллюзии по поводу выигрыша. Никто в сборной России не делает фурора из четырех последних побед на чемпионатах мира — мы должны стать еще сильнее, чем были в Хабаровске и Ульяновске.

ЧЕТВЕРКА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ

— Шведы решили не рисковать (все-таки домашний чемпионат мира) и собрали, пожалуй, максимально опытный состав…

— Меня это ничуть не удивило, но у них есть свои проблемы. Старшее поколение игроков хочет сохранить свои позиции в сборной, поэтому ряд молодых талантливых ребят остался вне состава. Мы следим друг за другом, но меня всегда интересует то, что происходит в сборной России, которая должна действовать с позиции силы, а не подстраиваться под соперника.

— 30 января сборная России стартует на чемпионате мира матчем против команды Казахстана. Ждете сюрпризов?

— Четверка претендентов на медали осталась прежней, а финны, делающие ставку на перспективную молодежь, могут всерьез ввязаться в борьбу за золото — они умеют забивать, а в обороне у них всегда был полный порядок. Посмотрите, как играют с финнами последнее время те же шведы.

— Скандинавы, не побеждавшие с 2012 года, жаждут реванша, а мы — отстоять титул. Что окажется решающим фактором в Сандвикене?

— Степень понимания хоккеистами требований тренерского штаба и важность реализации на льду выбранного тактического рисунка. Плюс, конечно, психология — неотъемлемая часть личности и коллектива. Я постоянно напоминаю ребятам, что мы едем в Швецию в ранге чемпионов мира — едем для того, чтобы подтвердить свое звание.

Евгений КОНОВ

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2017

Вратари: Роман Черных (Енисей), Денис Рысев (Байкал-Энергия).

Защитники: Павел Булатов (Венерсборг, Швеция), Михаил Прокопьев (Енисей), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — СКА-Нефтяник).

Полузащитники: Алан Джусоев (Сандвикен, Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — Водник), Сергей Шабуров (Динамо-Москва), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — СКА-Нефтяник).

Нападающие: Евгений Иванушкин (Байкал-Энергия), Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник), Никита Иванов (Венерсборг, Швеция), Алмаз Миргазов (Енисей).

Главный тренер — Сергей Мяус, тренеры — Михаил Свешников, Павел Франц и Ильяс Хандаев.