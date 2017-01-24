Сергей Мяус: Мы должны стать еще сильнее, чем были год назад в Ульяновске
В понедельник вечером сборная России отправилась в Швецию, где 29 января стартует 37-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Накануне отъезда главный тренер команды в интервью «СЭ» рассказал о выборе состава, игровых акцентах и главных соперниках.
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МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ФУРОРА ИЗ ПОБЕДНОЙ СЕРИИ
— Как проведете неделю до старта чемпионата мира в Сандвикене?
— Вчера команда собралась в Москве, куда утром прилетели десять хоккеистов «СКА-Нефтяника» и «Енисея», в воскресенье участвовавших в матче за Суперкубок России в Сыктывкаре. Днем мы посетили традиционный молебен накануне турнира, который прошел в храме Святителя Николая на Трех горах. А 24 января команда в полном составе соберется в Евле, где к нам присоединятся игроки, выступающие в Швеции, и посвятит день восстановительным мероприятиям. А уже со среды без лишних эмоций начинаем специальную подготовку на льду: уделим внимание организации игры в атаке, контролю за приемом верховых мячей, реализации «стандартов».
— Грузить физически будете прилично?
— Для начала нужно определить состояние хоккеистов и понять, где необходимо восстановиться, а где «поскоростить». Но могу сказать точно: все тренировки будут непродолжительные, но интенсивные и в максимальном темпе. Скорости должны быть приближены к игровым условиям.
— 17 января был объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который по сравнению с победным турниром в Ульяновске обновился практически на треть…
— Это нормальный рабочий процесс. В команду призваны хоккеисты, стабильно играющие в своих клубах. Мы сохранили опытную вратарскую и оборонительную линию, которая на протяжении последних лет практически незыблема и стабильна. Что касается атакующей группы, то нам нужны быстрые и креативные ребята, умеющие играть в пас, обыгрывать индивидуально и, конечно, классно бить. Этим и объясняется выбор тренерского штаба.
Хочу подчеркнуть, что обновление команды — это не всегда омоложение.
— В чем сборной России предстоит обновиться?
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ЧЕТВЕРКА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МЕДАЛИ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ
— Шведы решили не рисковать (все-таки домашний чемпионат мира) и собрали, пожалуй, максимально опытный состав…
— Меня это ничуть не удивило, но у них есть свои проблемы. Старшее поколение игроков хочет сохранить свои позиции в сборной, поэтому ряд молодых талантливых ребят остался вне состава. Мы следим друг за другом, но меня всегда интересует то, что происходит в сборной России, которая должна действовать с позиции силы, а не подстраиваться под соперника.
— 30 января сборная России стартует на чемпионате мира матчем против команды Казахстана. Ждете сюрпризов?
— Четверка претендентов на медали осталась прежней, а финны, делающие ставку на перспективную молодежь, могут всерьез ввязаться в борьбу за золото — они умеют забивать, а в обороне у них всегда был полный порядок. Посмотрите, как играют с финнами последнее время те же шведы.
— Скандинавы, не побеждавшие с 2012 года, жаждут реванша, а мы — отстоять титул. Что окажется решающим фактором в Сандвикене?
— Степень понимания хоккеистами требований тренерского штаба и важность реализации на льду выбранного тактического рисунка. Плюс, конечно, психология — неотъемлемая часть личности и коллектива. Я постоянно напоминаю ребятам, что мы едем в Швецию в ранге чемпионов мира — едем для того, чтобы подтвердить свое звание.
Евгений КОНОВ
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2017
Вратари: Роман Черных (Енисей), Денис Рысев (Байкал-Энергия).
Защитники: Павел Булатов (Венерсборг, Швеция), Михаил Прокопьев (Енисей), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — СКА-Нефтяник).
Полузащитники: Алан Джусоев (Сандвикен, Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — Водник), Сергей Шабуров (Динамо-Москва), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — СКА-Нефтяник).
Нападающие: Евгений Иванушкин (Байкал-Энергия), Артем Бондаренко (СКА-Нефтяник), Никита Иванов (Венерсборг, Швеция), Алмаз Миргазов (Енисей).
Главный тренер — Сергей Мяус, тренеры — Михаил Свешников, Павел Франц и Ильяс Хандаев.
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