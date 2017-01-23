Сборную благословили

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10 игроков сборной в составах своих команд («СКА-Нефтяника» и «Енисея») в воскресенье спорили за Суперкубок страны. В Сыктывкаре разыгралась метель и многие авиарейсы отменили или перенесли на поздний срок. Но нашим сборникам повезло — утром авиасообщение наладилось и до Москвы хоккеисты добрались без приключений.

Из аэропорта команда отправилась в храм Святителя Николая на Трех Горах. Там уже игроков ждали президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник, главный тренер сборной Сергей Мяус и нападающий Евгений Иванушкин.

Богослужение для главной дружины страны провел настоятель храма протоиерей Дмитрий Рощин. По его завершении в знак признательности и благодарности Борис Скрынник вручил священнослужителям книгу «Сборная Победы. Они сражались за Родину», которая посвящена сборной России. Сергею Мяусу была передана икона Святого благоверного князя Александра Невского, нареченного духовным покровителем сборной России. Икону россияне возьмут с собой в Сандвикен, где 29 января стартует чемпионат мира. Отметим, во время решающих матчей ЧМ-2017 нашу команду поддержит член Патриаршей комиссии по спорту, священник Даниил Зубов.

«Вспомните историю: когда Сергий Радонежский отправлял Дмитрия Донского на Куликово поле, он послал с ними монаха-воина Пересвета, — напомнил настоятель храма на Трех Горах. — Мы направляем с вами отца Даниила, чтобы помочь команде в ее свершениях».

— На чемпионство будут претендовать Россия и Швеция? — вопрос Борису Скрыннику.

— Трудно сказать, в прошлом году в финале играли Россия и Финляндия. Казахстан, кстати, переформатирует свою национальную команду. Посмотрим.

— Чего вы ждете от чемпионата мира в Сандвикене?

— Ждем красивого, интересного хоккея, надеемся, что наша команда вновь выиграет золотые медали.

— Какие города или страны, кроме Хабаровска, еще претендовали на проведение ЧМ-2018?

— Китай хотел принять и группу А, и группу В. Эта страна очень активно взялась за продвижение бенди. Они в следующем году проведут женский чемпионат мира в 80 километрах от Пекина.

После молебна действующие чемпионы мира отправились получить экипировку, а вечером вылетели в Стокгольм.

КСТАТИ

С нынешнего сезона на игровых свитерах команды, в которых действующие чемпионы мира выступят и в Швеции, отображен образ святого князя Александра Невского.