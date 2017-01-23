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23 января 2017, 9:12 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Мяус: Форвард Ломанов не отлучен навечно от сборной России по хоккею с мячом

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Многолетний лидер и капитан сборной России по хоккею с мячом Сергей Ломанов-младший, не включенный в состав участников чемпионата мира в Швеции, в будущем может вернуться в коллектив, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

Девятикратный чемпион мира Ломанов не попал в список 18 хоккеистов, но включен в расширенную заявку из 25 игроков. Чемпионат мира пройдет в Сандвикене с 29 января по 5 февраля.

«Сегодня ведь не только Сергея Ломанова нет в сборной, — сказал Мяус. — Сегодня, подчеркиваю это. Что будет завтра — это известно уже не мне. Жизнь идет своим чередом и никто его навечно от команды не отлучил. Также нет Петра Захарова, Игоря Ларионова, Юрия Викулина, Евгения Дергаева. На их место пришли новые игроки — это не омоложение состава, а некое обновление. Просмотр новых хоккеистов, которые в этих условиях должны раскрываться. А тем, кого назвали, огромное спасибо, они прекрасные игроки и хочу пожелать им хорошей карьеры в своих клубах. И надеюсь, что для них пути в сборную, естественно, не закрыты».

«Но сегодня выбор пал на 18 игроков, которые едут защищать честь российского флага, — отметил собеседник агентства. — И еще раз хочу подчеркнуть: у нас есть расширенный список из 25 игроков и никогда нельзя исключать появление хоккеистов из этого списка. Ломанов находится в нем, как и Ларионов, и Дергаев».

Специалист заявил, что понимает меру ответственности за принятое решение. «Я сделал выбор как главный тренер, — добавил Мяус. — Понимаю, что некоторые интернет-хомяки набросятся на меня с удовольствием в случае нашего успеха. А в случае каких-либо негативных нюансов их будет в два раза больше. Тренер всегда должен иметь свое мнение, отстаивать свою позицию, свое “я”, должен уметь резать по живому. Это непопулярно, всегда кто-то обижается, но суть остается сутью — жизнь идет вперед. И надо всегда придумывать что-то новое, искать новые имена и способствовать тому, чтобы они росли. Тогда будут развитие, продвижение и победы».
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МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Хоккеисты сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции будут с уважением относиться ко всем конкурентам, но осознание силы и мощи коллектива нацеливает только на золотые медали, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Сергей Мяус.
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