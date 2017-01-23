Мяус: Форвард Ломанов не отлучен навечно от сборной России по хоккею с мячом

Девятикратный чемпион мира Ломанов не попал в список 18 хоккеистов, но включен в расширенную заявку из 25 игроков. Чемпионат мира пройдет в Сандвикене с 29 января по 5 февраля.

«Сегодня ведь не только Сергея Ломанова нет в сборной, — сказал Мяус. — Сегодня, подчеркиваю это. Что будет завтра — это известно уже не мне. Жизнь идет своим чередом и никто его навечно от команды не отлучил. Также нет Петра Захарова, Игоря Ларионова, Юрия Викулина, Евгения Дергаева. На их место пришли новые игроки — это не омоложение состава, а некое обновление. Просмотр новых хоккеистов, которые в этих условиях должны раскрываться. А тем, кого назвали, огромное спасибо, они прекрасные игроки и хочу пожелать им хорошей карьеры в своих клубах. И надеюсь, что для них пути в сборную, естественно, не закрыты».

«Но сегодня выбор пал на 18 игроков, которые едут защищать честь российского флага, — отметил собеседник агентства. — И еще раз хочу подчеркнуть: у нас есть расширенный список из 25 игроков и никогда нельзя исключать появление хоккеистов из этого списка. Ломанов находится в нем, как и Ларионов, и Дергаев».