Мяус: Сборная России уважает соперников на ЧМ по бенди, но осознает свою силу

Чемпионат мира пройдет в Сандвикене с 29 января по 5 февраля. Россияне — победители мировых первенств 2013—2016 годов.

«Я не буду говорить только о шведах как о наших главных соперниках, — сказал Мяус. — Да, у них сильная команда и мы всегда с ними играем тяжело. Но и финны тоже опасны. Они очень прилично омолодили состав и показывают интересный хоккей, причем многие игроки выступают в шведских клубах. И они же не случайно преподносят сюрпризы (на чемпионате мира-2016 в Ульяновске финны в полуфинале турнира обыграли шведов). И сейчас они также будут очень опасны».

«Да, подспудно мы готовимся к 5 февраля, когда пройдет финальный матч, — подчеркнул собеседник агентства. — Но нам надо идти от тренировки к игре, от противника к противнику. И ко всем своим оппонентам мы относимся с уважением, но, в то же время, с осознанием своей силы и своей мощи. И на чемпионате мира мы будем стремиться только к победе».