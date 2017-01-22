Юрьев: Суперкубок России по бенди выигран за счет характера игроков и стандартов

Хабаровчане по ходу встречи уступали со счетом 0:2 и 2:3, но смогли переломить ход встречи и победили — 5:3.

«Матч был очень тяжелым и напряженным, как это часто бывает в играх между “Енисеем” и “СКА-Нефтяником”, — сказал по телефону Юрьев. — Встреча проходила в непростых погодных условиях, шел снег и лед, к сожалению, был не самого высокого качества. Нам удалось переломить ход встречи за счет характера игроков и хорошего использования стандартных положений. Три мяча мы забили после розыгрыша угловых прямыми ударами, а один — на добивании. А в остальном игра была примерно равной — в начале матча “Енисей” имел преимущество, а в начале второго тайма у нас были моменты, которые мы не доиграли».

«По такой игре обе команды могли рассчитывать на успех, — подчеркнул собеседник агентства. — И только когда мы забили пятый мяч, нам стало немного проще: мы тактически перестроились и стали больше играть на контратаках. А не атаковать, поскольку счет позволял нам так действовать. “Енисей” сегодня, конечно, был очень хорош. А на нашу игру наложилась очень тяжелая дорога, мы добирались в Сыктывкар больше 32 часов, проведя ночь в Перми. И сегодня ребята выглядели, скажем так, не совсем свежими и долго входили в игру. И это не могло не сказаться. Не буду выделять никого из игроков — сегодня победу одержала вся наша команда».