Янко: «СКА-Нефтяник» заслуженно выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Хабаровчане по ходу встречи уступали со счетом 0:2 и 2:3, но смогли переломить ход встречи и победили — 5:3. Ранее обладателем трофея дважды становилось московское «Динамо», по разу побеждали «Енисей» и «СКА-Нефтяник». Хабаровчане завоевали первый Суперкубок в 2015 году, выиграв дома у красноярцев — 4:3.

«Хабаровский “СКА-Нефтяник” на данный момент действительно является сильнейшей командой страны, — сказал по телефону Янко. — Не сказать, что они выглядели блестяще, но на это повлияло много обстоятельств: и перелет, и адаптация, и качество льда, потому что дома они играют в закрытом помещении и идеальных условиях. В этом плане условия были лучше для “Енисея”, но сейчас разница, конечно, очень существенная между хабаровской командой и остальными. И победа “СКА-Нефтяника” закономерна».

Собеседник агентства отметил, что красноярцы до последних минут старались добиться перелома в игре.

«У “Енисея” до конца игры были моменты для того, чтобы изменить ход матча, — подчеркнул Янко. — Команда сопротивлялась и пыталась что-то сделать. Нельзя сказать, что в их исполнении был выдающийся хоккей: у них много молодых ребят, а таких мастеровитых игроков, как было раньше, уже нет. А у молодежи много движения, но мало мысли, скажем так. А хабаровчане в этом плане команда серьезная».

«Игра мне, конечно, понравилась, — добавил Янко. — И мне приятно, что в городе, который для меня не последний в биографии (Янко в 1982—1987 годах работал в Сыктывкаре, выведя “Строитель” в высшую лигу), люди вспомнили, что у них была прекрасная команда. Болельщики пришли на стадион, и все было хорошо организовано. Замечательно, что Сыктывкар пытается вернуться в элиту сильнейших команд страны».