«СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Бондаренко (21-я, 37-я минуты), Александр Ким (29), Юрий Шардаков (32) и Павел Рязанцев (73). У проигравших отличились Алмаз Миргасов (10), Иван Шевцов (14) и Вячеслав Вдовенко (31).

Суперкубок России разыгрывается с 2013 года. Первым его обладателем стало московское «Динамо», также выигравшее трофей в 2014 году. В 2015 году в матче за Суперкубок встречались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», тогда победу также одержала команда из Хабаровска. Красноярский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, разгромив на своем льду «Байкал- Энергию» из Иркутска — 8:3.