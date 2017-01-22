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22 января 2017, 15:54 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«СКА-Нефтяник» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 5:3 в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Сыктывкаре.

В финале турнира хабаровский клуб победил красноярский Енисей со счетом 5:3. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Бондаренко (21-я, 37-я минуты), Александр Ким (29), Юрий Шардаков (32) и Павел Рязанцев (73). У проигравших отличились Алмаз Миргасов (10), Иван Шевцов (14) и Вячеслав Вдовенко (31).

Суперкубок России разыгрывается с 2013 года. Первым его обладателем стало московское «Динамо», также выигравшее трофей в 2014 году. В 2015 году в матче за Суперкубок встречались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», тогда победу также одержала команда из Хабаровска. Красноярский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, разгромив на своем льду «Байкал- Энергию» из Иркутска — 8:3.
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