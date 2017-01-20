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20 января 2017, 14:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Алан Джусоев будет капитаном сборной России на ЧМ по хоккею с мячом

Полузащитник Алан Джусоев будет исполнять функции капитана сборной России по хоккею с мячом на предстоящем чемпионате мира в Сандвикене (Швеция), сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

Мировое первенство среди команд элитной группы пройдет в Сандвикене в период с 29 января по 5 февраля. Джусоев является четырехкратным чемпионом мира (2013−2016), ранее спортсмен выступал за красноярский «Енисей, а в нынешнем сезоне играет в шведском «Сандвикене». Ранее стало известно, что многолетний капитан сборной России, девятикратный чемпион мира Сергей Ломанов-младший не включен в число 18 участников турнира.

«Обычно я назначаю капитана команды перед самым стартом соревнований, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Но сейчас могу сказать, что Алан Джусоев будет капитаном команды, а его ассистентами, как и были на декабрьском международном турнире в Тролльхеттене, Евгений Иванушкин и Сергей Шабуров. Поэтому я думаю, что команда будет не против».

«Я хочу, чтобы коллектив любые моменты воспринимал спокойно, спокойно готовился к играм и во время матча чувствовал себя спокойно, — подчеркнул собеседник агентства. — Понимаете, чем силен коллектив: когда все хорошо, то все получается здорово. А вот когда наступает сложный момент, я хочу, чтобы именно тогда коллектив из любой ситуации мог спокойно выбираться за счет таких качеств как ответственность и мобилизация».

В стартовом матче чемпионата мира сборная России 30 января встретится с командой Казахстана.
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