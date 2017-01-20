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20 января 2017, 12:03 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Мяус: Викулин не полностью восстановился после травмы и пропустит ЧМ по бенди

Один из лидеров национальной команды, титулованный защитник Юрий Викулин не смог полностью восстановиться после травмы ноги и не выступит на предстоящем чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Мяус.

Мировое первенство среди команд элитной группы пройдет в Сандвикене с 29 января по 5 февраля. Выступающий за красноярский «Енисей» 31-летний Викулин восемь раз становился чемпионом мира.

«Юрий Викулин был и есть в составе нашей команды, — сказал в телефонном разговоре Мяус. — Но по обоюдной договоренности и с учетом заключения ФМБА (Федерального медико-биологического агентства), что после травмы он не может играть в полную силу, Юрий не выступит на чемпионате мира в Швеции, так как после проведенной операции на колене у него не получилось восстановиться в полном объеме. И (старший тренер “Енисея”) Иван Максимов на пресс-конференции в среду тоже сказал, что травма мешает ему играть в полную силу».

«Юрий продолжает играть, но нога у него порой “проваливается”, — продолжил собеседник агентства. — Мы и с врачами консультировались, и с Юрой разговаривали — у него не получается играть в полную силу. И обсуждали игровые особенности соперников — шведы обычно делают много навесов, и при разворотах он не может порой оттолкнуться в полную силу. Очень жаль».

В стартовом матче турнира сборная России 30 января встретится с командой Казахстана.
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