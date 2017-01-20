Определился состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2017 по бенди
Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по бенди в Сандвикене, который пройдет с 29 января по 5 февраля. Впервые за много лет в этой команде нет хоккеистов «Байкал-Энергии».
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Напомним, что в последние годы игроки из Иркутска всегда неизменно выходили в форме сборной Казахстана. В последнее время играло сразу пятеро: это Александр Насонов, Евгений Шадрин, Андрей Ковалев, Максим Гавриленко и Павел Дубовик.
В этот раз из этой пятерки едет только Насонов — но он уже не в «Байкал-Энергии», в декабре он перешел в красноярский «Енисей».
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Андрей Рейн («Водник»), Ильяс Хайрекишев.
Защитники: Максим Рязанов («Волга»), Анатолий Голубков («Динамо-Казань»), Иван Козлов, Роман Сухоруков (оба — «Водник»).
Полузащитники: Руслан Галяутдинов («Волга»), Леонид Бедарев, Антон Храпенков (оба — «Каликс»), Артём Вшивков («Сибсельмаш»), Василий Жаукенов («Кузбасс»).
Нападающие: Рауан Исалиев, Евгений Леонов (оба — «Сибсельмаш»), Александр Насонов («Енисей»), Сергей Почкунов («Уральский трубник»), Олег Пивоваров, Сергей Перминов, Александр Антонов (все — «Водник»).
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