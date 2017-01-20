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20 января 2017, 9:56 | Хоккей: Хоккей с мячом | Sports.kz

Определился состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2017 по бенди

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по бенди в Сандвикене, который пройдет с 29 января по 5 февраля. Впервые за много лет в этой команде нет хоккеистов «Байкал-Энергии».

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по <span class=error>бенди</span> в <span class=error>Сандвикене</span> который пройдет с 29 января по 5 февраля. Впервые за много лет в этой команде нет хоккеистов Байкал-Энергии. Увеличить
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Напомним, что в последние годы игроки из Иркутска всегда неизменно выходили в форме сборной Казахстана. В последнее время играло сразу пятеро: это Александр Насонов, Евгений Шадрин, Андрей Ковалев, Максим Гавриленко и Павел Дубовик.

В этот раз из этой пятерки едет только Насонов — но он уже не в «Байкал-Энергии», в декабре он перешел в красноярский «Енисей».

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Андрей Рейн («Водник»), Ильяс Хайрекишев.

Защитники: Максим Рязанов («Волга»), Анатолий Голубков («Динамо-Казань»), Иван Козлов, Роман Сухоруков (оба — «Водник»).

Полузащитники: Руслан Галяутдинов («Волга»), Леонид Бедарев, Антон Храпенков (оба — «Каликс»), Артём Вшивков («Сибсельмаш»), Василий Жаукенов («Кузбасс»).

Нападающие: Рауан Исалиев, Евгений Леонов (оба — «Сибсельмаш»), Александр Насонов («Енисей»), Сергей Почкунов («Уральский трубник»), Олег Пивоваров, Сергей Перминов, Александр Антонов (все — «Водник»).

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