Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла архангельский «Водник» со счётом 4:2

Иркутская команда «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» из Архангельска со счётом 4:2 в матче чемпионата России по хоккею с мячом, который прошёл 18 января 2017 года на стадионе «Труд» в Иркутске. Как сообщается на сайте хоккейного клуба «Байкал-Энергия», от иркутян голы в ворота соперника забили Евгений Иванушкин, Максим Гавриленко, Михаил Красиков и Илья Грачёв. В «Воднике» голы забивали Александр Антонов и Янис Бефус.