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https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/28475986/
19 января 2017, 4:34 | Хоккей: Хоккей с мячом | Baikal-info.ru

Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла архангельский «Водник» со счётом 4:2

Иркутская команда «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» из Архангельска со счётом 4:2 в матче чемпионата России по хоккею с мячом, который прошёл 18 я.

Иркутская команда «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» из Архангельска со счётом 4:2 в матче чемпионата России по хоккею с мячом, который прошёл 18 января 2017 года на стадионе «Труд» в Иркутске. Как сообщается на сайте хоккейного клуба «Байкал-Энергия», от иркутян голы в ворота соперника забили Евгений Иванушкин, Максим Гавриленко, Михаил Красиков и Илья Грачёв. В «Воднике» голы забивали Александр Антонов и Янис Бефус.
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