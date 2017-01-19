Армейцы Хабаровска сокрушили победителя западной конференции

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжил победную серию, сокрушив в очередном домашнем матче победителя западной конференции — ульяновскую «Волгу». Матч закончился со счетом 15:5, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Отчетный матч по праву считался центральным в очередном игровом туре, так как встречались команды — победительницы зональных конференций. Эдакий «мини-финал», призванный разрешить спор относительно соотношения сил между командами Востока и Запада. Схватка обещала быть жаркой, несмотря на то, что «Волга» исторически крайне неудачно играет в Хабаровске. (К примеру, за последние 11 лет ульяновцы только однажды смогли добиться ничьей, проиграв большую часть матчей с крупным счетом). Однако сломать печальную для себя традицию волжане не смогли и в этот раз, потерпев в Хабаровске уже четвертое поражение кряду с двузначным счетом.

Осмелившись сыграть с хозяевами в открытый хоккей, ульяновцы достойно обменивались «ударами» лишь на протяжении первого получаса встречи, чему во многом способствовала на редкость небрежная игра армейцев. Причем, как в обороне, так и в атаке. Однако по мере того как действия хабаровчан стали приобретать стройность (не в последнюю очередь, благодаря, экстренно взятому тренерским штабом, тайм-ауту), надежды волжан на благополучный результат начали таять настолько стремительно, что уже к перерыву исход матча не вызывал никаких сомнений. Вторая половина встречи прошла уже при полном преимуществе хабаровчан, что позволило им в девятый раз в нынешнем чемпионате оформить двузначный счет, и переписать очередной клубный рекорд (четыре победы с двузначным счетом подряд). Отметим первый «покер» в исполнении шведского легионера «СКА-Нефтяника» Кристоффера Фагерстрема.

Теперь армейцам (к слову, захватившим лидерство в турнире команд группы «А») предстоит поездка в Сыктывкар, где 22 января они скрестят клюшки с красноярским «Енисеем» в борьбе за Суперкубок России.