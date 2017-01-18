«Уральский Трубник» обыграл московское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча второго этапа чемпионата в группе I, прошедшая в среду в Первоуральске, завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев.

После двух стартовых туров второго этапа «Уральский трубник» с 6 очками идет в числе лидеров, «Динамо» же с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.