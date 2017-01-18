«Кузбасс» обыграл «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кемеровский «Кузбасс» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом группе II обыграл «Старт» из Нижнего Новгорода со счётом 8:7.
Для хозяев льда этот выигрыш стал вторым, «Старт» потерпел второе поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап. Группа II
«Кузбасс» (Кемерово) — «Старт» (Нижний Новгород) — 8:7 (5:2).
Голы: Климкин, 5 (0:1); Стасенко, 8 (1:1); Стасенко, 11 (2:1); Стасенко, 17 (3:1); Земцов, 25 (4:1); Стасенко, 36 (5:1); Тарасов, 42 (5:2); Репях, 59 (6:2); Башарымов, 78 (7:2); Щеглов, 80 (7:3); Тарасов, 82 (7:4); Ничков, 83 (7:5); Семёнов, 84 (8:5); Немцев, 89 (8:6); Корев, 90 (8:7).
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