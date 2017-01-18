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18 января 2017, 17:58 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«Сибсельмаш» сыграл вничью с «Родиной» в матче ЧР по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» сыграл вничью с кировской «Родиной» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом в группе II.

Хозяева льда занимают второе место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Кировский коллектив располагается на третьей позиции с одним пунктом.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап. Группа II
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Родина» (Киров) — 2:2 (2:1).
Голы: Мастрюков, 6 (0:1); Леонов, 17 (1:1); Исалиев, 45 (2:1); Самойлов, 79 (2:2).
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