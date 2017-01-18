«Сибсельмаш» сыграл вничью с «Родиной» в матче ЧР по хоккею с мячом
Новосибирский «Сибсельмаш» сыграл вничью с кировской «Родиной» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом в группе II.
Хозяева льда занимают второе место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Кировский коллектив располагается на третьей позиции с одним пунктом.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап. Группа II
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Родина» (Киров) — 2:2 (2:1).
Голы: Мастрюков, 6 (0:1); Леонов, 17 (1:1); Исалиев, 45 (2:1); Самойлов, 79 (2:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter