«Байкал-Энергия» победил «Водник» в матче второго этапа ЧР по бенди
Иркутский «Байкал-Энергия» одержал победу над архангельским «Водником» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом со счётом 4:2.
Для хозяев льда этот выигрыш стал вторым, архангельская команда потерпела второе поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Водник» (Архангельск) — 4:2 (2:2).
Голы: Антонов, 16 (0:1); Иванушкин, 28 (1:1); Гавриленко, 31 (2:1); Бефус, 36 (2:2); Безносов, 80 (3:2); Грачёв, 84 (4:2).
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