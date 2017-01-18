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18 января 2017, 14:16 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник» разгромил «Волгу» в матче ЧР по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом разгромил «Волгу» со счётом 15:5.

Для хозяев льда эта победа стала второй на втором этапе чемпионата. Команда из Ульяновской области потерпела второе поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Волга» (Ульяновская область) — 15:5 (7:3).

Голы: Шардаков, 6 (1:0); Иванов, 10 (1:1); Бондаренко, 13 (2:1); Фагерстрём, 19 (3:1); Ишкельдин, 22 (4:1); Кузнецов, 23 (4:2); Кузнецов, 25 (4:3); Антипов, 27 (5:3); Фагерстрём, 36 (6:3); Фагерстрём, 38 (7:3); Ишкельдин, 46 (8:3); Шевцов, 58 (9:3); Сэфстрём, 61 (10:3); Кузнецов, 63 (10:4); Петровский, 70 (11:4); Рязанцев, 74 (12:4); Фагерстрём, 79 (13:4); Кузнецов, 82 (13:5); Рязанцев, 84 (14:5); Бондаренко, 87 (15:5).
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