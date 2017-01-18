Четыре хоккеиста «Енисея» поедут на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом опубликовал состав команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в шведском Сандвикене. В итоговый вариант состава попали 4 хоккеиста «Енисея» — Роман Черных, Юрий Викулин, Михаил Прокопьев и Алмаз Миргазов. Также в сборную вызван полузащитник «Сандвикена» Алан Джусоев, еще недавно игравший в Красноярске.

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия») Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — «СКА-Нефтяник») Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — «Водник»), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — «СКА-Нефтяник») Нападающие: Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Никита Иванов («Венерсборг, Швеция), Алмаз Миргазов («Енисей»).

Как сообщает официальный сайт ФХМР, россияне вылетят в Стокгольм вечером 23 января. С 25 января сборная будет ежедневно тренироваться на льду «Йоранссон Арены», где и пройдут основные матчи турнира.

В дебютной игре россияне встретятся со сборной Казахстана. Встреча пройдет 30 января и начнется в 21:00 МСК.