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18 января 2017, 3:25 | Хоккей: Хоккей с мячом | RIGMA.INFO

Хабаровский край получил право принять Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года

Регион примет Чемпионат по бенди уже в третий раз. С такой инициативой выступил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Хабаровский край получил право принять Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года. Решение принято накануне на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в Российской Федерации по итогам конкурсного отбора. Регион примет Чемпионат по бенди уже в третий раз. С такой инициативой выступил губернатор края Вячеслав Шпорт.

— Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий Чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события, — отметил Вячеслав Шпорт.

Глава региона также добавил, что на положительное решение комиссии во многом повлияло успешное и регулярное проведение в регионе крупных международных соревнований, наличие развитой спортивной и туристической инфраструктуры.

Губернатор также подчеркнул, что предстоящий Чемпионат мира по хоккею с мячом в очередной раз привлечет интерес к региону на международном уровне, позволит повысить его инвестиционную и туристическую привлекательность.
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