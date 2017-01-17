Ломанов не вызван на ЧМ по бенди из-за обновления состава сборной России

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Во вторник был опубликован список игроков сборной России, которые отправятся на чемпионат мира в Швецию. 36-летнего Ломанова в нем не оказалось.

«По сравнению с прошлым чемпионатом мира, также не вызваны другие бывшие лидеры команды — Петр Захаров и Игорь Ларионов. Идет обновление сборной, на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России нашему тренерскому штабу было оказано доверие и поставлена задача сделать сборную России молодой и обновленной. Приходится так поступать, мы двигаемся дальше», — заявил Мяус.

Ломанов также пять раз становился серебряным и один раз бронзовым призером мирового первенства. Он семь раз выигрывал чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов, четыре раза выигрывал Кубок мира.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 24 января по 5 февраля.